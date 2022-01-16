Ученые предупредили о появлении новых опасных штаммов коронавируса

Никто не может гарантировать, что заболевание новым штаммом будет протекать легко или же что те вакцины, которые существуют на сегодняшний день, будут приносить необходимые результаты.

Ученые из Боннского университета заявили о том, что в будущем в мире могут появиться новые штаммы коронавируса. Именно об этом, по их мнению, говорит настолько быстрое распространение штамма Омикрон. При этом неизвестно, насколько опасными новые варианты будут.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Как рассказал один из авторов нового исследования Леонардо Мартинес, Омикрон заразнее штамма Дельта в два раза, если не больше.

Быстрое распространение Омикрона может также говорить о том, что этот вирус сохраняется очень продолжительный промежуток времени внутри организма-носителя. Более того, он, как заявляют эксперты, может развиваться внутри животных и мутировать именно в них. Уже после этого вернуться к людям с новыми «свойствами».

Также ученые опасаются слияния штаммов Омикрон и Дельты. Такая двойная инфекция может стать очень опасной и резко повысить уровень смертности.

Ранее редакция Курсора писала, что ученые рассказали, как бустерная прививка от коронавируса влияет на организм.

Кроме того, мы сообщали, что эксперты обнаружили еще один редкий побочный эффект у вакцины AstraZeneca.

Еще напомним, что названа страна, в которой от коронавируса привилось 90 процентов населения.

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