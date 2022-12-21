Медведев неожиданно посетил Пекин: при чем тут Украина

Бывший президент россии дмитрий медведев* совершил неожиданную поездку в Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых, по его словам, они обсуждали «конфликт в Украине».

Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности рф, разместил в своем Telegram-канале видео, на котором он встречается с Си, улыбается для фотографий, а также встречается с китайскими и российскими официальными лицами.

Медведев сказал, что он и Си обсудили стратегическое партнерство двух стран без ограничений, а также Украину. Других подробностей он не сообщил.

«Мы обсудили сотрудничество между двумя правящими партиями Китая и россии… двустороннее сотрудничество в рамках нашего стратегического партнерства, в том числе в сфере экономики и промышленного производства. Мы также обсудили международные вопросы, в том числе, конечно, конфликт в Украине», — сказал Медведев.

«Переговоры были полезными», — добавил он.

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