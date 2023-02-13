Меган Фокс рассталась со своим парнем — СМИ

Красотка Фокс не очень счастлива в личной жизни. Тот самый случай, когда внешность не играет ей на пользу.

Звезда «Трансформеров» и «Тело Дженнифер» Меган Фокс в свои 36 лет уже успела побыть замужем, родить троих сыновей, развестись и остаться жгучей красоткой, о которой мечтают миллионы мужчин во всем мире. Но сама Меган, судя по сообщениям СМИ, является далеко не самой счастливой женщиной.

Об этом информирует Telegram-канал «Только никому».

В последнее время «желтая пресса» кишит сообщениями о проблема в отношениях Меган Фокс и ее жениха рэпера Machine Gun Kelly. Недавно пару засекли за «тихими разборками» на премии Грэмми, в ходе которых актриса что-то усиленно доказывала музыканту.

И уже спустя несколько дней в сети появилась информация о том, что Меган Фокс удалила со своего микроблога в сети Instagram все совместные снимки с рэпером, и опубликовала видео, как сжигаются письма и еще какие-то личные вещи. «Конспирологи» сразу опознали признаки болезненного разрыва — так голливудская актриса поставила точку в отношениях. К слову, на момент публикации материала страница Меган Фокс в сети Instagram и вовсе была удалена.

Важно сказать, что 12 января 2022 года Фокс объявила, что помолвлена с Machine Gun Kelly, который, к слову, на 4 года младше возлюбленной. Но до свадьбы, почему-то, дело так и не дошло. В первом браке Меган Фокс пробыла целых 5 лет, потом был короткий разрыв, и вновь супруги вернулись к отношениям на четыре года. Что же будет в этот раз — загадка для всех.

Ранее «Курсор» информировал, Меган Фокс кардинально сменила имидж. Поклонники выдохнули, когда узнали, что это был просто образ для съемок, так как такой цвет волос не очень подходит жгучей брюнетке.