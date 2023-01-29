Меган Фокс кардинально сменила имидж

18:50, Сегодня
Культура, Мировые новости
меган фокс фото
Фото: instagram.com/meganfox

Актриса была чуть ли не самой известной брюнеткой в Голливуде, но теперь она становится в ряд с такими легендерными женщинами, как Памела Андерсон и Клаудия Шиффер.

Американская актриса и модель Меган Фокс, которая известна широкому кругу зрителей по роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры», всегда была жгучей брюнеткой. Но теперь ее не узнать!

В последнее время звезда попадала в ленты новостей только благодаря сумасшедшим кино-образам, которые воплощала в жизнь вместе со своим женихом, рэпером Machine Gun Kelly. Однако теперь ситуация изменилось, и поклонники обсуждают только Фокс, а точнее — ее новый стильный образ.

Снимками с обновленной прической Фокс поделилась в своих Instagram-Stories, чем шокировала поклонников. Волосы звезды стали не только светлее, но и короче. И теперь у Меган появилась трендовая рваная челка, которая в последнее время так полюбилась мировым знаменитостям.

Поклонники предполагают, что одна из самых сексуальных знаменитых брюнеток преобразилась для очередной роли, а после съемок вернется к своему привычному образу. К слову, на одном из фото звезда запечатлена в трейлере, который часто используются на съемных площадках в качестве гримерок места для отдыха звезд. Впрочем, сама актриса изменение имиджа никак не прокомментировала, но что греха таить, такой цвет знаменитой актрисе очень даже к лицу.

Ранее «Курсор» информировал, что актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала о борьбе с бесплодием. Звезда сериала «Друзья» много лет пробовала различные методы, которые должны были помочь забеременеть и выносить ребенка. Но ничего так и не вышло.

Напомним, что популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала. Девушке было всего 20 лет.

Также, актриса Галь Гадот похвасталась новым стильным образом, чем порадовала своих ярых поклонников.

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