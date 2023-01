Меган Фокс кардинально сменила имидж

Американская актриса и модель Меган Фокс, которая известна широкому кругу зрителей по роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры», всегда была жгучей брюнеткой. Но теперь ее не узнать!

В последнее время звезда попадала в ленты новостей только благодаря сумасшедшим кино-образам, которые воплощала в жизнь вместе со своим женихом, рэпером Machine Gun Kelly. Однако теперь ситуация изменилось, и поклонники обсуждают только Фокс, а точнее — ее новый стильный образ.

Снимками с обновленной прической Фокс поделилась в своих Instagram-Stories, чем шокировала поклонников. Волосы звезды стали не только светлее, но и короче. И теперь у Меган появилась трендовая рваная челка, которая в последнее время так полюбилась мировым знаменитостям.

Megan Fox Shows Off New Bob Hairstyle and Her Figure in Tiny Orange Bikini — See the Photos!#hotgossipnewz #MeganFox #ShowsOff #BobHairstyle #FigureinTinyOrangeBikini #SeethePhotoshttps://t.co/gKUfSymvkJ pic.twitter.com/qomh0yrCpx

— hotgossipnewz (@hotgosipnewz) January 29, 2023