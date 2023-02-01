Метеориты раскрывают вероятное происхождение летучих химвеществ Земли

Ученые обнаружили, что около половины земных запасов летучего элемента цинка приходится на астероиды, происходящие из внешней части Солнечной системы — части за поясом астероидов, который включает планеты Юпитер, Сатурн и Уран. Предполагается также, что этот материал поставляет другие важные летучие вещества, такие как вода.

Результаты опубликованы в журнале Science.

Летучие вещества — это элементы или соединения, которые переходят из твердого или жидкого состояния в пар при относительно низких температурах. К ним относятся шесть наиболее распространенных элементов, встречающихся в живых организмах, а также вода. Таким образом, добавление этого материала было важно для возникновения жизни на Земле.

До этого исследователи думали, что большая часть летучих веществ Земли поступает из астероидов, которые сформировались ближе к Земле. Находки раскрывают важные подсказки о том, как на Земле появились особые условия, необходимые для поддержания жизни.

Старший автор профессор Марк Рекэмпер из Имперского колледжа Лондонского факультета наук о Земле и инженерии сказал: «Наши данные показывают, что около половины запасов цинка на Земле было доставлено материалом из внешней Солнечной системы, за пределами орбиты Юпитера. На основе текущих моделей. раннего развития Солнечной системы, это было совершенно неожиданно».

Профессор Рекампер добавил: «Этот вклад материала внешней Солнечной системы сыграл жизненно важную роль в создании запаса летучих химических веществ на Земле. Похоже, что без вклада материала внешней Солнечной системы на Земле было бы гораздо меньше летучих веществ, чем у нас. знать его сегодня — делая его более сухим и потенциально неспособным питать и поддерживать жизнь».

Первый автор статьи Райсса Мартинс, доктор философии, кандидат кафедры наук о Земле и инженерии, сказал: «Мы давно знали, что на Землю было добавлено некоторое количество углеродистого материала, но наши результаты показывают, что этот материал сыграл ключевую роль в установлении нашего баланса летучих элементов, некоторые из которых необходимы для процветания жизни».

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