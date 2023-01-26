Ученые выяснили, что скрывает один из марсианских метеоритов

Было обнаружено только пять марсианских метеоритов, которые упали на Землю.

Один из них, метеорит Тиссинт, упал в Марокко в 2012 году в 50 км от города, в честь которого он получил свое название. Новое исследование показало, что этот космический камень невероятно богат органическими соединениями.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Органические молекулы содержат углерод, водород, кислород, азот, серу и другие элементы. На Земле за производство этих веществ часто отвечают живые организмы. Но химия без жизни тоже может их создать. Ученые не знают, были ли на Марсе формы жизни в прошлом, но присутствие органических соединений показывает, что элементы для этого были, даже если из них ничего не произошло.

«Марс и Земля имеют много общих аспектов своей эволюции. И хотя жизнь возникла и процветала на Земле, вопрос о том, существовала ли она когда-либо на Марсе, является очень актуальной темой исследований, требующей более глубоких знаний о воде, органических молекулах и реактивных поверхностях нашей соседней планеты», — говорится в заявлении ведущего автора Филиппа Шмитт-Копплина из Мюнхенского технического университета и Гельмгольца.

Ученые выявили наиболее полный каталог разнообразия органических соединений, обнаруженных в марсианском метеорите. Команда смогла разработать полный набор органических соединений, а также связать их с конкретной минералогией, что дало представление о геологических процессах, сформировавших формирование этих соединений.

«Понимание процессов и последовательности событий, которые сформировали это богатое органическое изобилие, откроет новые подробности об обитаемости Марса и потенциально о реакциях, которые могут привести к формированию жизни», — добавил соавтор Эндрю Стил из Института науки Карнеги.

Среди самых интересных открытий было присутствие органических соединений магния, которые никогда раньше не наблюдались на Марсе — особая связь между углеродным циклом Красной планеты и эволюцией ее горных пород.

Как и все другие марсианские метеориты, осколки Тиссинта были всего лишь кусочками Марса, которые были выброшены в космос в результате сильного удара сотни миллионов лет назад, путешествуя по межпланетному пространству, прежде чем столкнуться с нашей планетой.

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