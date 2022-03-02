Страны ЕС отказали поставлять Украине боевые самолеты

Один из дипломатов ЕС сказал, что страны Евросоюза были возмущены публичным заявлением Борреля о поставке истребителей, которая не была согласована.

В Польше заявили, что не будут отправлять в Украину свои истребители. Также об этом заявили правительства Болгарии и Словакии. Отметим, что ранее верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель говорил об обратном.

Более того, с украинской стороны начали поступать сообщения о том, что украинские пилоты уже направились в Польшу, чтобы забрать самолеты. Речь идет о самолетах 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии.

И вот премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что у страны есть дефицит таких самолетов. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна не собирается посылать истребители в Украину.

Ранее редакция Курсора сообщала, что страны ЕС массово поддержали инициативу Украины вступить в союз.

Кроме того, наш сайт писал, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, заявила глава Еврокомиссии.

Еще напомним, что Совет Европы прекратил членство России.

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