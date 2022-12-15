«Ответят за террор против рф»: в МИД россии пригрозили США

Возможные поставки американских систем ПРО Patriot в Украину повысят риск прямого вовлечения американских войск в конфликт, заявила захарова.

Официальный представитель МИД россии мария захарова заявила в четверг на брифинге для прессы, что Вашингтон «не сможет уйти от ответственности за террор против народа россии».

Далее пресс-секретарь осудила нападения Украины на российские города, сославшись на недавние обстрелы Клинцов. «Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно занимаются наведением артиллерийских и ракетных комплексов», — подчеркнула захарова.

Кроме того, она отметила, что возможные поставки американских систем ПРО Patriot в Украину повысят риск прямого вовлечения американских войск в конфликт.

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Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

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