Министр обороны Германии уходит в отставку — Bild

Кристин Ламбрехт имеет низкий уровень поддержки — она принимала решения и делала заявления, вызвавшие негативную реакцию в немецком обществе.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт приняла решение уйти со своей должности.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные неназванные источники.

«Инициатива отказаться от должности исходит от нее, а не от канцелярии. Сейчас речь идет о точном времени отставки. Личность ее преемника уже обсуждается», — информирует СМИ.

Издание отмечает, что Ламбрехт имеет низкий уровень поддержки. Она принимала решения и делала заявления, вызвавшие негативную реакцию в немецком обществе. В частности, упомянуто ее решение в преддверии полномасштабного вторжения рф* в Украину направить украинской стороне 5 тыс. касок в помощь.

Как сообщал Курсор, широкую критику вызвало новогоднее видеообращение министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, в котором она сказала, что война в Украине побудила «много особых переживаний», в то время как на заднем плане взрывались фейерверки.

В послании, снятом на улицах Берлина, Ламбрехт, которую едва было слышно из-за фейерверков, размышляла о годе, закончившемся «войной, бушующей посреди Европы». Она сказала, что война дала возможность множества «встреч с великими и интересными людьми».

В резком комментарии, озаглавленном «Ламбрехт больше не может быть министром», немецкая ежедневная газета Tagesspiegel написала, что в ее новогоднем обращении война звучит как «захватывающий профессиональный опыт».

По словам газеты Bild, минутное сообщение, снятое на мобильный телефон, «пристыдило» Германию.

Также Курсор писал о том, что министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за системы ПВО IRIS-T.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!