Министр обороны Украины рассказал, какое новое вооружение существенно помогло стране во время ракетной атаки

«Сегодня было «жарко»»: Алексей Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T.

Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за системы ПВО IRIS-T.

Об этом Алексей Резников написал в Твиттере.

«Сколько бы одиозных ракет не выпустили российские террористы, нас не напугать. ВС Украины знают, как защитить наше небо. Благодарим министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за новые возможности Украины. Сегодня было «жарко»!» – написал он.

Свое сообщение Алексей Резников проиллюстрировал фотографией цветка ириса с подписью «Немецкий IRIS-T – Мастерство украинской армии».

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