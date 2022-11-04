Министр обороны США: Мы покончим с северокорейским режимом

В случае, если Пхеньян пойдет на применение ядерного оружия, США покончат с северокорейским режимом.

Об этом завил министр обороны США Ллойд Остин.

В пятницу утром 180 северокорейских военных самолетов были замечены в небе у линии разграничения. Министерство обороны Южной Кореи в ответ подняло в небо 80 истребителей.

Ранее Курсор писал об угрозе вооруженного столкновения: Южная Корея подняла в небо 80 истребителей. Военно-воздушный флот Южной Кореи поднят в небо по тревоге из-за угрозы пересечения северокорейскими самолетами линии разграничения.

Также наш сайт сообщал, что КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи — СМИ. По словам высшего партийного руководства Северной Кореи, если Вашингтон и Сеул попытаются применить вооруженные силы, КНДР «без всякого страха» выполнит свою стратегическую миссию.

Редакция ранее сообщала, что заявил Байден: Военный контингент США надолго задержится в Европе. Штаты намерены усилить свои войска в Европе и не откажутся от размещения своих постоянных сил в европейских странах НАТО.

Ранее Курсор писал, что КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей. Ракета упала за пределами территориальных вод Южной Кореи, но к югу от Северной границы (NLL), спорной межкорейской морской границы.