Министр внутренних дел талибов, разыскиваемый США, впервые появился на публике

США назначили награду за Хаккани в размере 10 миллионов долларов, что сделало его одним из самых разыскиваемых террористов в США.

Сираджуддин Хаккани, заместитель лидера движения «Талибан», министр внутренних дел и глава террористической организации «Сеть Хаккани», впервые появился на публике после захвата талибами Афганистана в августе прошлого года, сообщает N12 в субботу.

Его видели на церемонии вручения дипломов полицейским.

США назначили награду за Хаккани в размере 10 миллионов долларов, что сделало его одним из самых разыскиваемых террористов в США.

«Курсор» писал о том, что Energean подключит месторождение Кариш к газовой сети Израиля. По словам генерального директора Energean Матиоса Ригаса, этот шаг является важной вехой в обеспечении оперативной готовности разработки месторождения Кариш.

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