Мир достаточно силен, чтобы наказать рф за войну — Зеленский

По словам президента Украины, должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор агрессии, все, кто каким-либо образом обеспечивает войну против Украины и террор против населения.

Мир достаточно силен, чтобы наказать российскую федерацию* за войну против Украины.

Об этом в своем обращении сказал президент Украинского государства Владимир Зеленский.

«Мир достаточно силен, чтобы наказать россию за войну. И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло. Каждую неделю добавляется уверенности в этом. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы», — отметил Зеленский.

Он добавил, что должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор агрессии, все, кто каким-либо образом обеспечивает войну против Украины и террор против населения.

«И это не просто какая-то мечта о справедливости. Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости. Ради наказания виновных в агрессии», — подчеркнул президент Украины.

До этого мы информировали о том, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!