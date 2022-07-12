Морские львы прогнали людей с пляжа в Сан-Диего

04:11, Сегодня
Мировые новости, Общество
морской лев фото
Фото: pixabay.com

На видео видно, как два морских льва вышли из воды и начали прыгать в сторону отдыхающих. Сообщается, что за этим наблюдала охрана.

В сети начало распространяться забавное видео с морскими львами, которые на пляже в Сан-Диего, США, решили прогнать людей. И действительно, испугавшиеся парочки животных люди убежали.

Ролик появился на аккаунте репортера Малика Ирнстена в Twitter.

«Спасатели дежурили в воде, следя за тем, чтобы никто не пострадал, а морские львы могли легко уйти», — написал репортер в подписи к видео.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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