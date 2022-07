Морские львы прогнали людей с пляжа в Сан-Диего

В сети начало распространяться забавное видео с морскими львами, которые на пляже в Сан-Диего, США, решили прогнать людей. И действительно, испугавшиеся парочки животных люди убежали.

Ролик появился на аккаунте репортера Малика Ирнстена в Twitter.

«Спасатели дежурили в воде, следя за тем, чтобы никто не пострадал, а морские львы могли легко уйти», — написал репортер в подписи к видео.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It’s recommended people stay at least 50 ft away from sea lions.: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7

