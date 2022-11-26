Мощный пожар на ЧМ в Катаре: черный дым застелил небо возле деревни для фанатов

В Лусаиле, Катар, возникли опасения после того, как в субботу в городе, принимающем чемпионат мира по футболу, вспыхнул огромный пожар. В социальных сетях появились ролики, на которых видно, как столбы черного дыма заполняют небо возле фан-деревни Кетаифан-Айленд.
Официальные лица заявили, что пожар начался в строящемся здании. Несмотря на страшные кадры, власти подтвердили, что на месте происшествия никто не пострадал и что гражданская оборона взяла под контроль пожар.
Катар потратил миллиарды на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, но столкнулся с проблемами с инфраструктурой, особенно в Лусаиле, городе, построенном государством Персидского залива для проведения знаменитого турнира. Например, они надеялись, что представят самую высокую водную горку в мире к моменту проведения чемпионата мира по футболу, но она еще не завершеноюа, и рабочим предстоит гонка со временем, чтобы завершить ее до финала 18 декабря.
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