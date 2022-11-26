Мощный пожар на ЧМ в Катаре: черный дым застелил небо возле деревни для фанатов

В субботу возле деревни для болельщиков в Катаре вспыхнул крупный пожар, в результате чего в воздух поднялось огромное облако черного дыма.

В Лусаиле, Катар, возникли опасения после того, как в субботу в городе, принимающем чемпионат мира по футболу, вспыхнул огромный пожар. В социальных сетях появились ролики, на которых видно, как столбы черного дыма заполняют небо возле фан-деревни Кетаифан-Айленд.

BREAKING: Huge World Cup fire as black smoke fills sky after blaze breaks out near Qatar fan village | @AlexCTurkhttps://t.co/BCvLYJKnPQ — Express Sport (@DExpress_Sport) November 26, 2022

Официальные лица заявили, что пожар начался в строящемся здании. Несмотря на страшные кадры, власти подтвердили, что на месте происшествия никто не пострадал и что гражданская оборона взяла под контроль пожар.

Huge fire breaks out in Qatar World Cup city Lusail near fan village as plume of black smoke rises https://t.co/yPDy8Xk5a2 — Cengiz Adabag (@adabagcompany) November 26, 2022

Катар потратил миллиарды на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, но столкнулся с проблемами с инфраструктурой, особенно в Лусаиле, городе, построенном государством Персидского залива для проведения знаменитого турнира. Например, они надеялись, что представят самую высокую водную горку в ​​мире к моменту проведения чемпионата мира по футболу, но она еще не завершеноюа, и рабочим предстоит гонка со временем, чтобы завершить ее до финала 18 декабря.

Ранее Курсор писал, что стало известно, какой щедрый подарок сделал принц Саудовской Аравии игрокам сборной за победу над Аргентиной.

Еще Курсор сообщал, что английским болельщикам грозит запрет на стадионы в Катаре: названа причина.

Кроме того, Северная Корея приказала вещателям бойкотировать матчи ЧМ по футболу с участием трех «политических врагов».