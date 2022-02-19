Музей Холокоста в Монреале предупредил посетителей о кардинальных изменениях

Музей переезжает в новое здание. В настоящее время учреждение проводит международный архитектурный конкурс для выбора проектировщика, который предложит лучший проект для реконструкции.

Монреальский музей Холокоста, который впервые открыл свои двери в 1979 году, к 2025 году переедет в новое здание стоимостью 80 миллионов долларов. Оно находится в историческом еврейском квартале города на плато Мон-Руаяль.

Об этом пишет Times of Israel.

Когда-то район был домом для нескольких иммигрантских общин Канады. Среди них былы евреи, покинувшие Европу во времена Второй мировой войны.

«Этот район был важным центром для многих», — сказала Сара Фогг, глава отдела маркетинга, коммуникаций и связей с общественностью музея.

Новое расширенное пространство, которое будет включать в себя зрительный зал на 150 мест, позволит проводить больше публичных мероприятий. Это также позволит выставить больше артефактов из их коллекции из 13 500 предметов и создать специальное выставочное пространство, предназначенное для семей.

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