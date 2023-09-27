В основном он заказывал излюбленное многими блюдо – суши.

Житель Украины с помощью хитрой схемы на протяжении четырех месяцев ел в ресторанах, не оплачивая свои заказы.

Об этом сказано в приговоре Тернопольского горрайонного суда, сообщает "ТСН".

По версии следствия, это происходило с декабря 2022 года по апрель 2023 года. Мужчина бесплатно употреблял ресторанную пищу, оформляя заказ на доставку еды.

Заведения получали от него фальшивый чек об оплате еды, потому что в действительности он не оплачивал предоставленные услуги. В основном мужчина заказывал суши в нескольких ресторанах города Тернополь.

Этот "трюк" он проворачивал как минимум четыре раза в месяц. В совокупности он обманул заведения питания на сумму около 20 тысяч грн (около 2 тысяч шекелей).

Во время суда мошенник решил признать свою вину и раскаяться. Также он уже заплатил ресторанам за заказ доставок, что подтвердила пострадавшая владелица кафе.

Судья признал украинца виновным по частям 1 и 2 ст.190 УК Украины. В соответствии с нормами этой статьи, он будет должен заплатить 51 тысячу гривен штрафа (около 5,2 тысяч шекелей). У него есть возможность обжаловаться это судебное решение в апелляционном порядке.

Также "Курсор" сообщал, что туристов предупредили, что рестораны на популярном курорте имеют одну неприятную особенность.

Помимо этого мы писали о женщине, приобретшей за 4 доллара картину и продавшей ее за сумму, превышающую начальную стоимость в 50 тысяч раз.