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Мужчина эпично упал в море, когда делал предложение руки и сердца – видео

19:45, Сегодня
Мировые новости
золотые кольца иллюстрация
Фото: depositphotos.com
Кольцо энтузиаста отправилось в "свободное плавание".

Мужчина хотел романтическим образом сделать своей девушке предложение руки и сердца, но случайно попал в курьезную ситуацию.

Он пригласил любимую к морю и пошел с ней на большой камень, где должен был встать на одно колено. Однако в самый ответственный момент он подскользнулся и упал в море.

Пока энтузиаст сползал на животе, с его лица слетели очки, а кольцо выпало из руки и отправилось в "свободное плавание". Его избранница была шокирована и быстро схватила аксессуар для глаз.

Чем в итоге закончилась эта история и вернул ли себе мужчина кольцо – неизвестно.

 

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Допис, поширений Black Travel ✈️ (@iamafromtravel)

Ранее мы рассказывали трогательную историю о том, как невеста получила письмо от умершего 20 лет назад отца.

Также "Курсор" сообщал, что мужчина инсценировал собственное похищение ради неожиданной цели.

 

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