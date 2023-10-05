Кольцо энтузиаста отправилось в "свободное плавание".

Мужчина хотел романтическим образом сделать своей девушке предложение руки и сердца, но случайно попал в курьезную ситуацию.

Он пригласил любимую к морю и пошел с ней на большой камень, где должен был встать на одно колено. Однако в самый ответственный момент он подскользнулся и упал в море.

Пока энтузиаст сползал на животе, с его лица слетели очки, а кольцо выпало из руки и отправилось в "свободное плавание". Его избранница была шокирована и быстро схватила аксессуар для глаз.

Чем в итоге закончилась эта история и вернул ли себе мужчина кольцо – неизвестно.

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