Мужчина вызвал ажиотаж в сети из-за паломничества в Мекку в честь королевы Елизаветы II

Гражданин Йемена нарушил законы в самом священном для ислама месте, где запрещено ношение знамен, а умра может совершаться только от имени умерших мусульман.

Власти Саудовской Аравии арестовали мужчину, который утверждал, что отправился в священный для мусульман город Мекку, чтобы совершить паломничество умры от имени покойной королевы Елизаветы II.

Этот человек, гражданин Йемена, в понедельник опубликовал в социальных сетях видеоклип о себе в Большой мечети в Мекке, самом священном для ислама месте, где немусульмане запрещены.

В клипе он держал транспарант с надписью: «Умра для души королевы Елизаветы II, мы просим Бога принять ее на небесах и среди праведников».

#Mecca: A #Yemenite pilgrim dedicated his "Umrah" to Queen Elizabeth and was arrested Arab media reports that a Muslim pilgrim from Yemen who came to Mecca to perform the "Umrah" (pilgrimage to Mecca that is not during the Hajj) decided to dedicate it to the… (1/2) pic.twitter.com/8uY4WTYqBT — AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) September 13, 2022

Видеозапись была широко распространена в социальных сетях Саудовской Аравии, а пользователи Twitter призвали арестовать мужчину.

Саудовская Аравия запрещает паломникам в Мекку нести транспаранты или скандировать лозунги.

И хотя допустимо совершать умру от имени умерших мусульман, это не относится к немусульманам, таким как королева, которая была верховным правителем англиканской церкви, материнской церкви всемирной англиканской общины.

Силы безопасности в Большой мечети «арестовали жителя йеменской национальности, который появился в видеоклипе с транспарантом внутри Большой мечети, нарушая правила и инструкции для умры, — говорится в заявлении, распространенном государственными СМИ поздно вечером в понедельник. — Его арестовали, в отношении него были приняты правовые меры, и он был передан в прокуратуру».

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.