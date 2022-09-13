Мужчина вызвал ажиотаж в сети из-за паломничества в Мекку в честь королевы Елизаветы II

Власти Саудовской Аравии арестовали мужчину, который утверждал, что отправился в священный для мусульман город Мекку, чтобы совершить паломничество умры от имени покойной королевы Елизаветы II.
Этот человек, гражданин Йемена, в понедельник опубликовал в социальных сетях видеоклип о себе в Большой мечети в Мекке, самом священном для ислама месте, где немусульмане запрещены.
В клипе он держал транспарант с надписью: «Умра для души королевы Елизаветы II, мы просим Бога принять ее на небесах и среди праведников».
Видеозапись была широко распространена в социальных сетях Саудовской Аравии, а пользователи Twitter призвали арестовать мужчину.
Саудовская Аравия запрещает паломникам в Мекку нести транспаранты или скандировать лозунги.
И хотя допустимо совершать умру от имени умерших мусульман, это не относится к немусульманам, таким как королева, которая была верховным правителем англиканской церкви, материнской церкви всемирной англиканской общины.
Силы безопасности в Большой мечети «арестовали жителя йеменской национальности, который появился в видеоклипе с транспарантом внутри Большой мечети, нарушая правила и инструкции для умры, — говорится в заявлении, распространенном государственными СМИ поздно вечером в понедельник. — Его арестовали, в отношении него были приняты правовые меры, и он был передан в прокуратуру».
Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.
Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.