Мужчину, которого задержал Иран по подозрению в шпионаже для Израиля, освободили из тюрьмы на 5 дней

75-летнего гражданина Австрии иранского происхождения Массуда Моссахеб, заключенного в тюрьму в Иране по обвинению в шпионаже, освободили на 5-дневный период.

По словам его дочери, это решение, после 3,5 лет заключения в тюрьме Эвин, приняли по медицинским показаниям.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Известно, что Моссахеб был генеральным секретарем Австро-Иранского общества – организация, призванная поощрять обмены между странами. В январе 2019 года, во время сопровождения им австрийских ученых, Массуда задержали в Тегеране и обвинили в шпионаже в пользу Израиля и Германии.

За это его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Родные мужчины постоянно были обеспокоены состоянием его здоровья.

Помимо него, Иран удерживает 10 иранцев с двойным гражданством из западных стран. Многие правозащитные организации осуждают эту деятельность иранского правительства и называют это «захватом заложников» в политических целях. Благодаря этому Иран давит на западные государства, чтобы добиваться уступок по разным вопросам.

Ранее мы сообщали, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана.

Также «Курсор» рассказывал о заявлении бывшего главы Моссада Йоси Коэна, согласно которому иранский режим лжет всему миру.

Кроме этого, появилась информация, что Сирия попросила Иран не атаковать Израиль с его территории.