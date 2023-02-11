На годовщину вторжения в Украину российские телеканалы будут транслировать «Лебединое озеро»

Есть примета такая в россии — «Лебединое озеро» включают при свержении действующего политического режима в стране.

Совсем скоро, 24 февраля, будет ровно год, как армия российской федерации* вторглась на территорию независимой Украины. И в это время многие в Украине ждут эскалации конфликта, провокаций или нового масштабного вторжения. Однако в самой россии готовятся смотреть балет.

Сообщается, что на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские телеканалы покажут балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». Об этом было опубликовано на сайте Кремлевского дворца.

Российские средства массовой информации сообщают, что пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский утверждает, что дата концерта – это просто совпадение, и спектакль планировался давно. Также он уверяет, что телетрансляция балета в этот день не запланирована.

Важно сказать, что балет «Лебединое озеро» стал символом распада СССР. 19 августа 1991 года по телевидению показывали только трансляцию спектакля вместо запланированных передач, пока в Москве продолжался путч и происходили массовые столкновения между людьми и правоохранителями.

Ранее «Курсор» информировал, что российская федерации готовится к затяжной войне на Украине. президент рф владимир путин провел заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов. Это и много других факторов указывают на то, что в россии идет подготовка к чему-то большему.

Напоминаем, что 10 февраля россия выпустила более 50 ракет по Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, добавив, что большая часть этих ракет была сбита.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!