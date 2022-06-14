Написавшую книгу «Как убить своего мужа» женщину посадили в тюрьму за убийство мужа

В США дали пожизненный срок женщине, которая убила собственного мужа. Примечательно, что до совершения преступления женщина написала книгу «Как убить своего мужа».
Так, 13 июня суд северо-западного штата Орегон признал виновной 71-летнюю Нэнси Крэмптон-Броф. Она убила своего 68-летнегно супруга, чтобы получить страховые выплаты. Ей должны были выплатить 1,5 миллиона долларов.
В своей книге женщина описала несколько способов убить своего супруга так, чтобы уйти от наказания в конечном итоге. Однако литературный труд не был принят в качестве доказательства вины подсудимой.
Предполагается, что женщина застрелила своего мужа из пистолета. Орудие убийства не было найдено, однако жена купила тот же пистолет, из которого были произведены выстрелы в ее супруга.
Свою вину женщина отрицает. По ее словам, она купила пистолет в «исследовательских» целях, чтобы написать новую книгу.
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