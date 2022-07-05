NASA обвиняет Китай в намерении захватить Луну

Китай в понедельник отверг как безответственную клевету предупреждение главы NASA о том, что Китай может «захватить» Луну в рамках военной программы, заявив, что всегда призывал к созданию сообщества наций в космическом пространстве.
В последнее десятилетие Китай наращивает темпы своей космической программы, уделяя особое внимание исследованию Луны. В 2013 году Китай совершил первую высадку на Луну без экипажа и рассчитывает запустить достаточно мощные ракеты, чтобы отправить астронавтов на Луну к концу этого десятилетия.
«Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай высаживается на Луну и говорит: «Теперь она наша, а вы не лезьте», — заявил администратор NASA Билл Нельсон в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу.
Глава космического агентства США заявил, что космическая программа Китая является военной и что Китай украл идеи и технологии у других.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что комета вдвое больше Эвереста пролетит мимо Земли в следующем месяце. Массивная комета, вдвое превышающая размер горы Эверест, летит внутрь Солнечной системы, направляясь мимо Земли, и будет видна в небе.
Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, как появилась космическая пыль во Вселенной. Американские ученые в ходе нового исследования выяснили, что космическая пыль в ранней Вселенной появилась в результате взрывов сверхновых звезд.
Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему. Исследователи из Массачусетского технологического института и других институтов недавно обнаружили мультипланетную систему всего в 33 световых годах от Земли, что делает ее одной из ближайших мультипланетных систем, которые когда-либо были обнаружены.