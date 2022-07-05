NASA обвиняет Китай в намерении захватить Луну

«США постоянно ведут клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических начинаний», — заявил представитель министерства иностранных дел Китая в ответ на обвинения NASA.

Китай в понедельник отверг как безответственную клевету предупреждение главы NASA о том, что Китай может «захватить» Луну в рамках военной программы, заявив, что всегда призывал к созданию сообщества наций в космическом пространстве.

В последнее десятилетие Китай наращивает темпы своей космической программы, уделяя особое внимание исследованию Луны. В 2013 году Китай совершил первую высадку на Луну без экипажа и рассчитывает запустить достаточно мощные ракеты, чтобы отправить астронавтов на Луну к концу этого десятилетия.

«Мы должны быть очень обеспокоены тем, что Китай высаживается на Луну и говорит: «Теперь она наша, а вы не лезьте», — заявил администратор NASA Билл Нельсон в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу.

Глава космического агентства США заявил, что космическая программа Китая является военной и что Китай украл идеи и технологии у других.