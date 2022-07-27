Названо самое крупное всеядное существо на Земле

Чтобы выяснить рацион китовых акул, ученые проанализировали содержание аминокислот и жирных кислот в их тканях, а также в фекалиях.

Ученые выяснили, что китовая акула является самым большим всеядным представителем животного мира на нашей планете. Ранее это место занимал кадьякский медведь с островов в южной части Аляски. Что касается китовой акулы, то она также называется Rhincodon typus. Она может достигать 20 метров в длину и весить около 34 тонн.

Новое исследование было опубликовано в журнале Ecology.

Китовая акула считается самой большой акулой в мире. При этом она неагрессивна. Этот морской обитатель часто питается самим планктоном. При этом, как показало исследование, ее пищеварительная система способна переварить практически все, что попадает в пасть акулы.

Как оказалось, весомую часть рациона китовой акулы составляет бурая водоросль саргассум. Более того, теперь ученые предполагают, что акулы питаются планктоном «случайно», не используя маленьких рачков для получения основной части полезных для себя веществ.

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