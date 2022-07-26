В США рыба-парусник выпрыгнула из воды и пронзила женщину носом между ног

Инцидент произошел в штате Флорида. Так, 73-летняя женщина по имени Кэтрин Перкинс на лодке вместе со своими друзьями ловила рыба. Она решила встать на край судна. Тогда внезапно из воды и выпрыгнул парусник.
Об этом пишет издание Sky News.
Рыбаки Луи Тот и Доминик Беллеза помогли пострадавшей. Женщину пришлось доставить в больницу. К счастью, она осталась жива. Полиции она рассказала, что все произошло настолько быстро, что она не успела никак среагировать.
Напомним, что рыба-парусник считается самой быстрой рыбой в мире. Рыба может плавать со скоростью в 100 километров в час. Она имеет длинный острый нос и является активным хищником. Имеет большой плавник на спине в виде паруса, который складывается во время быстрого плавания.
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