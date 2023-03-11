Не только из-за Украины: россия выдвинула новые обвинения Западу

В россии сравнили протесты в Грузии с попыткой государственного переворота.

Москва обвинила зарубежные страны в разжигании массовых протестов в Грузии, сравнив их с попыткой государственного переворота, призванной вызвать напряженность на границах россии*.

Agence France-Presse сообщило, что министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что несколько дней демонстраций в столице Грузии Тбилиси напомнили ему восстание в Украине, которое в конечном итоге привело к свержению прокремлевского президента в 2014 году.

В пятницу грузинские законодатели отклонили спорный законопроект об «иностранных агентах», вызвавший на этой неделе ожесточенные столкновения между полицией и протестующими.

Россия вторглась в Грузию в 2008 году и признала две сепаратистские территории на севере страны независимыми, разместив там военные базы после войны.

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Курсор писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иноагентах», принятого в первом чтении парламентом страны.

Еще мы сообщали, что в разведке США подтвердили, что россия планирует свергнуть власть в Молдове.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.