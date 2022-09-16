Не только танки: ВСУ показали уникальные боеприпасы, оставленные армией рф на Харьковщине

Армия рф бросила у Изюма не только танки, но и уникальные артиллерийские выстрелы по $40 тысяч за штуку.

Во время успешного контрнаступления в Харьковской области в сентябре 2022 года бойцы Вооруженных Сил Украины штурмовали позиции армии рф*, которые имели обозначения «Москва» и «Питер». Убегая оттуда, российские оккупанты оставили по себе значительное количество боеприпасов, в том числе — 125-мм выстрелы ЗУБК14 с управляемыми ракетами 9М119 из состава комплекса управляемого ракетного вооружения 9К119 «Рефлекс», рассказывает АрмияInform.



Комплекс 9К119 «Рефлекс» может использоваться на модернизированных российских танках типов Т-72Б3, Т-80БВМ или Т-90.

Один выстрел ЗУБК14 может стоить 30-40 тысяч долларов, если опираться на данные об экспортных контрактах. «Соответственно, в руки бойцов ВСУ попало значительное количество «аргументов» для ускорения «утилизации» остатков танкового парка армии рф. Что в свою очередь станет хорошим дополнением к более сотне российских танков, ставших трофеями ВСУ на Харьковском направлении», — написали в военном портале Defense Express.

ЗУБК14 состоит из ракеты 9М119 и метательного устройства 9Х949. Боевая часть ракеты – тандемная кумулятивная, заявленное бронепробивание – от 650 мм до 900 мм гомогенной брони. Дальность полета ракеты 9М119 – до 5 км, время полета – 14 секунд.

Отстрел ракеты 9М119 может производиться как с места, так и с ходу при скорости танка до 70 км/ч. Система наведения – полуавтоматическая, по лазерному лучу.

Ранее Курсор писал про страшные кадры: целые кладбища жертв обнаружили после деоккупации Харьковской области. Украинские военные показали жуткие фотографии из Изюма, где во время российской оккупации появились огромные кладбища замученных и убитых людей.

Кроме того, мы сообщали, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций. К учениям привлекли полицию, Нацгвардию, МЧС и специальные подразделения всех органов экстренной помощи.

Ранее Курсор писал, что россия завербовала заключенного-каннибала на войну в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!