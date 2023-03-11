Неадекватный россиянин ворвался в мавзолей, чтобы ленин отпустил ему грехи

У россиян есть характерная черта, которая определяет их среди всех остальных, — чрезмерное поклонение прошлому и личностям из прошлого.

Владимир ленин* — один из символов той россии, которая привыкла уничтожать, разрушать и убивать. Да и что там говорить, если на центральной площади столицы россияне возвели гробницу вождя пролетариата и поместили его мертвое тело под стекло, чтобы любоваться им.

Саркофаг с телом ленина манит разнообразных психов, которые считается своего вождя практически божеством. Один из них пытался проникнуть к забальзамированому телу творца ссср на исповедь, для «искупления грехов». Подробнее об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на пропагандистские российские СМИ.

Инцидент случился в утро субботы, 11 марта. Неназваный мужчина пытался проникнуть в мавзолей на красной площади в москве. Как именно мертвый лидер мирового пролетариата и вдохновитель октябрьского переворота владимир ленин должен был отпустить ему грехи не сообщается.

К слову, мужчину сразу же задержали и передали медикам. Сообщается, что мужчина страдает психическими расстройствами.

Ранее «Курсор» информировал, что для защиты важных объектов на территории российской федерации разворачивают разные системы защиты. Особенно актуальным это стало, когда участились взрывы и пожары на различных военных объектах россии, в том числе аэродромах и складах ГСМ.

Напоминаем, что в москве полицейским выдали новое оружие и требуют ходить по парам. В москве (россия) сотрудникам полиции выдали новое оружие после нападения на одного из росгвардейцев, а также от них требуют ходить по парам и везде быть в бронежилете.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!