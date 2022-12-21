США могут оказать давление на Нетаниягу — СМИ

США планирует возложить на Биньямина Нетаниягу личную ответственность за действия крайне правых законодателей, которых он, как ожидается, вскоре назначит старшими министрами в своем следующем правительстве.

Позиция, опубликованная на веб-сайте Politico, является центральной частью политики, которую разрабатывал Белый дом, поскольку он готов снова работать с правительством Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме после года, в течение которого отношения потеплели благодаря более умеренная коалиция во главе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом и уходящим премьер-министром Яиром Лапидом.

У Нетаниягу были холодные отношения с предыдущей демократической администрацией, когда Джо Байден был вице-президентом при тогдашнем президенте Бараке Обаме, из-за значительных политических разногласий в отношении Ирана и палестинцев.

Эти разногласия остались, когда Байден вернулся в качестве президента и почти шесть месяцев в 2021 году совпал с Нетаниягу в качестве премьер-министра, хотя они не вышли на первый план в той же степени. Два лидера часто хвастаются своей тесной дружбой, сложившейся за 40 лет знакомства.

Соответственно, два анонимных чиновника, упомянутых в отчете Politico, заявили, что администрация Байдена публично обратится к Нетаниягу по любым серьезным вопросам, касающимся палестинцев или связей Израиля с арабскими государствами.

Эта политика позволяет администрации Байдена избегать взаимодействия с наиболее жесткими элементами следующего правительства, такими как ожидаемый новый министр финансов Бецалель Смотрич, ожидаемый новый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и Ави Маоз, назначенный в качестве заместителя министра в канцелярии премьер-министра.

Чиновники администрации Байдена уклонялись от неоднократных вопросов о том, будут ли они взаимодействовать с некоторыми из этих законодателей, и Белый дом провел совещание по этому вопросу в начале этого месяца.

Однако никакого решения принято не было, что привело к выработке линии в речи госсекретаря США Энтони Блинкена несколько дней спустя на конференции J Street, где он сказал: «Мы будем оценивать правительство по политике и процедурам, а не по отдельным личностям».

«Биби говорит, что может контролировать свое правительство, так что давайте посмотрим, как он это сделает», — цитирует Politico слова одного из анонимных официальных лиц США, ссылаясь на Нетаниягу по его прозвищу.

Чиновники объяснили, что, сосредоточив внимание на Нетаниягу, они надеются ограничить влияние самых ультраправых фигур в следующем правительстве.

«Что важно, так это Нетаниягу. Он премьер-министр», — сказал второй официальный представитель США, сетуя на внимание, уделяемое ультраправым законодателям.

Один чиновник признал, что некоторые из новых министров представляют собой более серьезную проблему для администрации Байдена.

«Все без исключения поняли, что эти ребята принципиально отличаются от предыдущих израильских правительств», — сказал чиновник, ссылаясь на позицию участников встречи в Белом доме в начале этого месяца, на которой обсуждался этот вопрос.

«Нетаниягу хочет от нас кучу вещей. Это улица с двусторонним движением… Мы будем работать с ним над тем, что его волнует, а он будет работать над тем, что волнует нас», — сказал Politico один из официальных лиц США.

С другой стороны, чиновник отказался сбрасывать со счетов важность публичных упреков, утверждая, что Израиль серьезно относится к ним, поскольку Иерусалим давно стремится поддерживать представление о своих тесных отношениях с Вашингтоном.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда Нетаниягу планирует объявить новое правительство. В преддверии крайнего срока сегодня вечером назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, объявит позже в этот же день, что он в состоянии сформировать правительство.

Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что мы боремся против коррупционных и антидемократических законов всеми возможными способами. Уходящий премьер-министр выступил с острой критикой законодательных инициатив нового правительства.

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