Новые детали в деле об атаке на Северный поток: министр обороны Украины сделал заявление

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня в среду подчеркнул, что его страна не несет ответственности за физический ущерб, нанесенный газотранспортной системе «Северный поток».

Комментарий Резникова прозвучал в ответ на сообщение о том, что официальные лица Соединенных Штатов обнаружили, что проукраинская группа может быть ответственна за саботаж работы трубопровода российского производства.

Резников выступил с этим заявлением перед журналистами в преддверии встречи министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме.

Напомним, что, ссылаясь на официальных лиц США, газета New York Times написала вчера, что атаковать «Северный поток» могла проукраинская группа, но в то же время нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам во вторник, что Вашингтон ждет завершения текущих расследований в Германии, Швеции и Дании — все в Балтийском регионе — и только тогда мы должны рассмотреть, какие последующие действия могут быть или не быть уместными».

Отвечая на сообщение, старший советник Зеленского Михаил Подоляк заявил Reuters, что киевское правительство «абсолютно не участвовало» в диверсионной атаке и не располагало информацией о том, что произошло.

Читайте также: министр обороны Германии сделал заявление касаемо этой ситуации.