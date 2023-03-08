Новый резонанс вокруг «Северного потока»: министр обороны Германии сделал заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус сегодня в среду раскритиковал вчерашний отчет New York Times, в котором утверждается, что нападения на газопровод «Северный поток» были совершены проукраинской группировкой.

«С таким же успехом это могла быть операция под ложным флагом, направленная на то, чтобы обвинить Украину», — сказал Писториус в интервью Deutschlandfunk. «Вероятность того и другого одинаково высока», — добавил он.

Кроме того, размышляя о поддержке Германией Украины, министр добавил, что Германия увеличит свою поддержку этой страны, если Китай поставит оружие россии*.

Кремль сегодня утром также отреагировал на сообщение в New York Times, в котором говорилось, что разведданные, изученные официальными лицами США, указывают на то, что проукраинская группа саботировала трубопроводы «Северный поток», по которым поступает природный газ из россии в Европу, но газета не нашла никаких доказательств причастности киевского правительства к атаке в сентябре 2022 г.

«Нас по-прежнему не допускают к следствию. Буквально несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов, — сказал сегодня песков. — Это не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением».

Напомним, что США и НАТО назвали атаки, которые произошли через семь месяцев после вторжения россии в Украину и разрушили три из четырех трубопроводов, проходящих по дну Балтийского моря, «актом саботажа».

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