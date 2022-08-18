Скандал в ЦАХАЛе: Командира арестовали за съемку своих подчиненных в душе

Военная полиция арестовала и отстранила от должности командира боевого подразделения ЦАХАЛа на неделю по подозрению в фотографировании обнаженных солдат и командиров, в том числе в душевых и других местах. Он был вызван на слушание, и ему будет предъявлено обвинительное заключение, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В пресс-службе добавили, что по данному делу было проведено расследование, результаты которого переданы в военную прокуратуру.

Солдат и командиров вызвали в Следственный отдел военной полиции, чтобы они представились на видео, тайно снятых подозреваемым. Военная полиция подозревает, что командиру удалось удалить часть видеозаписей и попытаться их восстановить.

В отчете KAN News сообщается, что командир заходил в душевые на дивизионной учебной базе и импровизированные душевые на полигонах, разными способами скрывая свой телефон, иногда в полотенце. После того, как он закончил принимать душ, он разговаривал с другими солдатами и в процессе снимал их на видео. В других случаях он оставлял свой мобильный телефон в режиме видеосъемки в полотенце, которое спрятал в душе, и возвращался позже, чтобы забрать его.

«Я посмотрел ролики и был в шоке, страшно подумать, что он был командиром учений. Вы видите, как он на видео прячет телефон в полотенце», — рассказал KAN News один из солдат.

«Он принимал душ, выходил и возвращался, держа телефон у груди. Или приходил в душ, заканчивал чистить зубы и стоял, как будто разговаривая с нами, пока снимал нас. Это травма на всю жизнь», — пояснил солдат.

Предполагаемых потерпевших на протяжении всего дела сопровождает военный прокурор. В ЦАХАЛе добавили, что решительно осуждают действия подозреваемого.

Ранее Курсор писал, что Кохави обнародовал первоначальные выводы об убийстве солдата ЦАХАЛа. Командующий армией Авив Кохави обнародовал результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом у барьера безопасности недалеко от Тулькарма.

Убийство солдата ЦАХАЛа: как прошли похороны бойца. Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.

Кроме этого, стрелок впервые озвучил подробности. Солдат, убивший Натана Фитусси, сказал, что крикнул товарищу «Стой, или я стреляю», но безрезультатно.

Ранее Курсор писал о стрельбе по ЦАХАЛу возле Тулькарма: появились подробности инцидента. Поздно вечером в понедельник, 15 августа, в западной части Самарии были обстреляны военнослужащие ЦАХАЛа.

Напомним, сообщалось о том, как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед на убийство солдата ЦАХАЛа. Политики выразили соболезнования семье покойного Натана Фитоси, солдата ЦАХАЛа, погибшего в результате выстрела своего товарища под Тулькармом.