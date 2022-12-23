Новый скандал в Германии: сотрудник разведки подозревается в связях с рф

Сообщается, что сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) арестовали по подозрению в передаче российской федерации информации, которая является государственной тайной.
Об этом сообщает DW.
В заявлении Федеральной прокуратуре Германии говорится, что мужчину подозревают в государственной измене. Кроме этого, правоохранители арестовали мужчину 21 декабря. Правоохранители провели обыски в его квартире и на рабочем месте. Аналогичные мероприятие были проведены в квартире и на рабочем месте «еще одного человека», в двух офисах BND в Берлине и Пулласе. После обысков судья выдал ордер на арест мужчины.
«По словам главы BND Бруно Каля, спецслужба сама обнаружила вероятную государственную измену и провела масштабное внутреннее расследование», — говорится в сообщении.
При этом, других подробностей того дела не было озвучено. Возможно, больше информации будет обнародовано, когда прокуратура завершит все необходимые следственные действия.
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сообщалось о спецоперации в Дрездене: подозреваемого в захвате заложников ранили и задержали. Также полиция нашла мертвую женщину в многоквартирном доме. По мнению правоохранителей, убийство связано со спецоперацией.
Напомним, что в Дрездене (Германия) произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина ворвался на радиостанцию с попыткой захватить ее, а потом скрылся в торговом центре. Есть вероятность, что он взял заложников.
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