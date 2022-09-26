ОАЭ поможет Германии обойтись без российских энергоресурсов

Олаф Шольц подписал с шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписал с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности.

Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что, согласно договоренности, нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт по поставкам сжиженного природного газа в Германию — компании RWE.

В частности, ADNOC поставит первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в конце 2022 года в рамках пробного соглашения: газ поступит на плавучий терминал приема СПГ в Брунсбюттеле на севере ФРГ.

Как известно, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в поездку по странам Персидского залива, чтобы заключить новые соглашения о поставках энергоресурсов. Шольц надеется не только заключить соглашения о поставках СПГ, но и расширить сотрудничество в области новых технологий. В частности, это касается производства экологически чистого водорода.

В программе визита Шольца, кроме ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар.

Как сообщал Курсор, в начале месяца президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов оказать помощь ФРГ с поставками газа предстоящей зимой. По словам Макрона, Франция проявит «солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой, и Германии он понадобится».

В то же время французский лидер уточнил, что для этого потребуется открытие новых газовых терминалов — нескольких в Германии и одного в Гавре. В обмен на газ Германия, по словам Макрона, будет поставлять во Францию электричество.

Также Курсор информировал о том, что заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

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