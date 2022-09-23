Байден хвалит «смелый» призыв Лапида к созданию двух государств

Президент США Джо Байден присоединился к хору похвалы за то, что премьер-министр Яир Лапид поддержал создание палестинского государства вместе с Израилем.

Президент США говорит, что «не может не согласиться» после того, как премьер-министр поддержал палестинскую государственность на Генеральной Ассамблее ООН, но другие отмечают отсутствие фактического движения к цели. Байден назвал заявление «смелым».

Выступая в четверг перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, Яир Лапид сказал, что большинство израильтян, включая его самого, поддерживают решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств.

«Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, является правильным решением для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей», — заявил он.

Через несколько часов в твите на своем официальном аккаунте @POTUS Байден процитировал слова Лапида и сказал, что «не может с этим согласиться».

«Я приветствую смелое заявление @IsraeliPM Лапида на Генеральной Ассамблее ООН», — написал Байден в Твиттере.

В среду Байден использовал свое собственное выступление на ежегодной встрече высокого уровня ООН, чтобы подтвердить поддержку Вашингтоном палестинской государственности.

«На наш взгляд, решение о создании двух государств путем переговоров остается лучшим способом обеспечить безопасность и процветание Израиля… и дать палестинцам государство, на которое они имеют право», — сказал Байден в обращении, в котором основное внимание уделялось агрессии россии* в отношении Украины.

Президент США не встречался с Лапидом в кулуарах заседания ООН, хотя в среду вечером он сфотографировался с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Лапид поспешил обратно в Израиль после своей речи, чтобы присутствовать на свадьбе своего сына в пятницу.

Комментарии в поддержку палестинской государственности прозвучали после нескольких лет, в течение которых израильские лидеры уклонялись от публичной поддержки этой формулы. Но этот призыв разозлил некоторых правых союзников Лапида, а также лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который сам использовал трибуну ООН в качестве премьер-министра в 2016 году, чтобы публично поддержать палестинскую государственность.

Позже Нетаниягу отклонился от этой позиции, поскольку Вашингтон при бывшем президенте США Дональде Трампе также порвал с десятилетиями внешней политики США, избегая окончательной поддержки двух государств.

Через несколько минут после выступления Лапида посол США в Израиле Том Найдс похвалил «мужественное» выступление.

«Мирное сосуществование — это только путь вперед. Как призвал @POTUS здесь в июле, «два народа с глубокими и древними корнями на этой земле живут бок о бок в мире и безопасности», — написал Найдс в Твиттере, имея в виду комментарии, сделанные Байденом во время посещения Израиля, Иудеи и Самарии.

Немедленного ответа от палестинских официальных лиц не последовало.

Тор Веннесланд, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу, заявил на встрече доноров Палестинской администрации, что слова Лапида являются «важным подтверждением».

«Срочно необходимо создать политический горизонт для реальности двух государств», — сказал он, по словам представителя.

Несколько американских групп также похвалили Лапида, в том числе израильское лобби J Street, которое назвало его «важным шагом в правильном направлении». Однако многие отметили, что видение Лапида имеет мало шансов на реализацию, поскольку ожидается, что большинство партий войдут в Кнессет, выступая против решения о создании двух государств, а мирные переговоры практически заморожены в течение последних восьми лет.

Американский еврейский комитет опубликовал заявление, приветствуя комментарии Лапида и призывая к прямым переговорам между Израилем и палестинцами для достижения цели создания двух государств.

Лапид поддержал создание двух государств на выступлении в ООН. Во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН премьер-министр Яир Лапид заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было правильным решением для Израиля.

Ранее Курсор писал, что посол Германии поддержал речь Лапида о создании двух государств. Выступление Лапида и его высказывание о создании двух государств были положительно восприняты везде, кроме Израиля. Его поддержали в ООН, США, посол Германии.

Кроме этого, что Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

Курсор сообщал, что заявление Лапида прокомментировал Бецалель Смотрич, назвав его «позорной капитуляцией перед терроризмом». По словам ультраправого политика, Лапид «стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». Он добавил, что это «позорная капитуляция перед терроризмом».