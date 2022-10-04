Обама: Нетаниягу — мировой лидер по разжиганию путинизма

Об этом экс-президент США заявил за три дня до того, как к власти в стране пришел Дональд Трамп.

Министерство юстиции обнародовало стенограмму неофициального разговора, который состоялся между Бараком Обамой и журналистами за три дня до того, как к власти в стране пришел Дональд Трамп.

Выдержки из стенограммы опубликовало издание Haaretz.

В частности, Обама приписал экс-премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу поддержку»путинизма» наряду с другими авторитарными лидерами.

«Что меня больше всего беспокоит, так это то, что сейчас идет война идей, больше, чем любая горячая война, и она идет между «путинизмом», который, кстати, на каком-то уровне поддерживает (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган, Нетаниягу и Трамп», — сказал Обама.

В материале отмечается, что минюст США опубликовал стенограмму, по-видимому, непреднамеренно после того, как издание Bloomberg запросило документы о бывшем госсекретаре Рексе Тиллерсоне в соответствии с Законом о свободе информации.

«Комментарии лишь подтверждают натянутые отношения между Нетаниягу и Обамой, ухудшавшиеся на протяжении всего президентского срока Обамы. Плохие отношения между двумя лидерами до сих пор сказываются на чиновниках в администрации Байдена, многие из которых были непосредственными свидетелями натянутых отношений», — говорится в статье.

Издание напоминает, что Обама сделал урегулирование израильско-палестинского конфликта приоритетом с первых дней своего президентства, подтолкнув Нетаниягу к остановке строительства поселений в надежде на достижение решения о создании двух государств.

«Хотя Нетаниягу в конце концов приостановил строительство поселений на 10 месяцев, он не стал предпринимать никаких дальнейших мер. … Ухудшение отношений достигло апогея, когда США воздержались от принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей деятельность Израиля по созданию поселений, вместо того, чтобы наложить на нее вето», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на днях лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу рассказал, возможно ли то, что после выборов он предпочтет министра обороны Бени Ганца Бецалелю Смотричу и Итамару Бен-Гвиру.

Также Курсор информировал о том, что Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.