Нетаниягу: Лапид забирает газ у граждан Израиля

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

По мнению главы Ликуда, премьер-министр «забирает газ у граждан Израиля и отдает его Насралле».

Об этом сообщает Maariv.

Нетаниягу не впервые выражает недовольство действиями Лапида, в том числе в отношении зарождающегося соглашения между Израилем и Ливаном касаемо морской границы. Так, ранее он говорил, что действующий премьер-министр «позорно поддался угрозам» лидера Хизбаллы.

«Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам», – сказал лидер оппозиции.

Яир Лапид не прошел мимо этих заявлений и сказал, что Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждение соглашения с ливанской стороной, но при этом им неизвестно, в чем она состоит.

«Итак, вот что получит Израиль: 100% потребностей в области безопасности, как это определено истеблишментом безопасности. 100% пула акул со 100% доходов гражданам Израиля и даже процентом доходов газового месторождения в Ливан. Я понимаю разочарование тех, кто уже десять лет не может прийти к такому соглашению, но это не повод присоединяться к пропаганде Насраллы и «Хизбаллы», – сказал премьер-министр и добавил, что правительство Израиля продолжит «тихо работать» ради достижения соглашения.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Нетаниягу запер депутата Кнессета на балконе.

Также «Курсор» сообщал, что *мид россии сравнило США с Гитлером.

Помимо этого, недавно Лапид заявил, что сделан еще один шаг к снижению стоимости жизни в Израиле.

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