Обнародован отчет о штурме Капитолия: Трамп «зажег этот огонь»

Группа, расследующая штурм Капитолия, заявляет, что бывший президент и его команда принимали участие как минимум в 200 действиях, направленных на отмену выборов 2020 года.

В заключительном отчете комитета Палаты представителей США от 6 января утверждается, что Дональд Трамп преступно участвовал в «состоящем из нескольких частей заговоре» с целью отменить законные результаты президентских выборов 2020 года и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий.

«Трамп зажег этот огонь», — написал председатель комитета, член палаты представителей от штата Миссисипи Бенни Томпсон.

814-страничный отчет был подготовлен после того, как комиссия опросила более 1 000 свидетелей, провела 10 слушаний и получила более миллиона страниц документов. Свидетели подробно рассказали о «преднамеренных» действиях Трампа за несколько недель до теракта и о том, как его широкомасштабные усилия по отмене его поражения напрямую повлияли на тех, кто жестоко подтолкнул мимо полиции и разбили окна и двери Капитолия 6 января 2021 года.

«Восстание серьезно угрожало демократии и «поставило под угрозу жизни американских законодателей», — заключила двухпартийная комиссия из девяти членов, предложив на данный момент наиболее исчерпывающий отчет о темной главе современной американской истории.

В предисловии к отчету уходящий спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что выводы должны стать «боевым призывом ко всем американцам: бдительно охранять нашу демократию и отдавать свой голос только тем, кто ответственно защищает нашу Конституцию».

Восемь глав отчета рассказывали историю в основном так же, как и слушания комиссии этим летом, описывая многие аспекты замечательного плана, который Трамп и его советники разработали, чтобы попытаться аннулировать победу президента Джо Байдена. Законодатели описали давление бывшего президента на штаты, федеральных чиновников, законодателей и вице-президента Майка Пенса, чтобы они обманули систему или нарушили закон.

В отчете говорится, что за два месяца между выборами и восстанием «Президент Трамп или его ближайшее окружение совершили не менее 200 очевидных актов общественной или частной информационно-разъяснительной работы, давления или осуждения, направленных либо на законодателей штата, либо на государственных или местных организаторов выборов. , чтобы отменить результаты выборов штата».

По словам комитета, неоднократные ложные заявления Трампа о широкомасштабном мошенничестве на выборах находили отклик у его сторонников и распространялись в социальных сетях, что основывалось на недоверии к правительству, которое он укрепил за четыре года своего пребывания в должности. И он мало что сделал, чтобы остановить их, когда они прибегли к насилию и штурмовали Капитолий, прервав удостоверение победы Байдена.

Обширный отчет появился, когда Трамп снова баллотируется на пост президента, а также столкнулся с многочисленными федеральными расследованиями, включая расследования его роли в восстании и наличие секретных документов в его имении во Флориде. Эта неделя для него особенно напряженная, так как комитет Палаты представителей заявил, что обнародует его налоговые декларации после того, как он годами боролся за то, чтобы сохранить их в тайне. Республиканцы обвиняют Трампа в том, что он показал худшие, чем ожидалось, результаты на промежуточных выборах, в результате чего он оказался в самом политически уязвимом состоянии с момента своего избрания в 2016 году.

В серии политических рекомендаций семь демократов и два республиканца в комитете предложили лишить Трампа права занимать пост в будущем, отметив, что 14-я поправка к Конституции США гласит, что любой, кто дал присягу соблюдать Конституцию, может быть лишен свободы. от занимаемой должности за участие в восстании или мятеже.

«Он не подходит ни для какой должности», — написала заместитель председателя комитета, член палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни из Вайоминга.

В отчете подробно описывается множество ошибок правоохранительных органов и спецслужб, отмечается, что многие участники беспорядков пришли с оружием и открыто планировали насилие в Интернете. В то же время комитет подчеркнул, что проблемы с безопасностью не являются основной причиной восстания.

«Президент Соединенных Штатов, подстрекающий толпу к Капитолию и препятствующий работе Конгресса, — это не тот сценарий, который наша разведка и правоохранительные органы представляли для этой страны. Дональд Трамп зажег этот огонь», — написал Томпсон.

В отчете подробно описывается бездействие Трампа, когда его сторонники штурмовали здание, описываются часы, когда он наблюдал за насилием по телевизору, но ничего не делал, чтобы его остановить.

«Это бездействие было неисполнением служебных обязанностей», — говорится в отчете, отмечая, что у Трампа было больше власти, чем у любого другого человека в качестве главнокомандующего страны. В отчете также написано, что «он умышленно бездействовал, даже когда другие, включая его вице-президента, действовали».

Ранее Курсор писал, что Конгресс вынес решение по причастности Трампа к штурму Капитолия. Авторы отчета за 18 месяцев опросили более тысячи свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.

Наша редакция писала, что в Конгрессе США рекомендуют объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия. Специальный комитет Палаты представителей будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить 45-го президента в преступлениях по четырем статьям.

Напомним, что компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве за то, что помогала руководителям уклоняться от уплаты налогов на щедрые привилегии, такие как квартиры на Манхэттене и роскошные автомобили, что является значительным отказом от финансовой практики в бизнесе бывшего президента.