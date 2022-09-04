Обнародовано видео, доказывающее, что российские РСЗО стреляют по Украине с территории Запорожской АЭС

Журналисты-расследователи обнародовали видео работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Видео под названием «Работа российских РСЗО с территории Запорожской АЭС» опубликовало издание The Insider.

Кадры были сняты в ночь со 2 на 3 сентября. На них видим, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

Издание попросило экспертов Conflict Intelligence Team (CIT) изучить видео. Те сказали, что на нем видны трубы Запорожской ТЭС и что съемка ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. «Это значит, что место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно», — сказали эксперты.

Ранее стало известно о попытках «росатома» дезинформировать МАГАТЭ касаемо того, чтобы АЭС якобы обстреливают украинские военные.

Также «Курсор» сообщал, что, по информации Генштаба ВСУ, армия рф вывезла всю военную технику с Запорожской АЭС.

Кроме этого, согласно общероссийскому опросу, большая часть граждан россии хочет присоединить Запорожскую и Херсонскую области Украины к россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!