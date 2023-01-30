Обнаружена одна из причин агрессивного рака печени

Лучевая терапия и химиотерапия могут вызывать клеточные дефекты, разрушая ДНК клеток. Однако некоторые опухолевые клетки обладают исключительно эффективным механизмом репарации ДНК, который позволяет им избежать лечения рака.

В статье, опубликованной в Cell Reports, Оскар Льорка из CNIO, Фернандо Морено-Эрреро из CNB и Пури Фортес из CIMA-Университета Наварры раскрыли работу одной из этих необычных систем восстановления: молекулярного основного продукта, который был показан в действии впервые с использованием новой нанотехнологической техники.

Несколько лет назад команда во главе с командой Puri Fortes обнаружила, что около половины пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (наиболее распространенным типом рака печени) продуцируют молекулу РНК под названием NIHCOLE, которая обнаруживается в основном в наиболее агрессивных опухолях и связана с плохой прогноз. Фортес, Льорка и Морено-Эрреро пришли к выводу, что NIHCOLE очень эффективно помогает восстановить поврежденную ДНК, поэтому лучевая терапия менее эффективна при опухолях, где она присутствует. При устранении NIHCOLE раковые клетки, подвергшиеся лучевой терапии, умирают легче.

Однако молекулярный механизм, с помощью которого NIHCOLE способствует восстановлению разрывов ДНК, неизвестен. В новой статье говорится, что NIHCOLE образует мост, который связывает фрагменты разорванной ДНК вместе.

«NIHCOLE одновременно взаимодействует с белками, которые распознают два конца фрагментированной ДНК, как бы сшивая их вместе», — объясняют Льорка и Морено-Эрреро.

«Понимание этого механизма может помочь в разработке стратегий борьбы с раком печени с наихудшим прогнозом. Использование препаратов-ингибиторов NIHCOLE может представлять собой новую терапию для наиболее распространенной формы рака печени», — говорят исследователи.

NIHCOLE — это не белок, синтезируемый геном, а молекула РНК. Это часть того, что биологи назвали мусорной ДНК два десятилетия назад, когда секвенировали геном человека. В то время они ошибочно полагали, что эта ДНК бесполезна.

NIHCOLE — одна из молекул РНК, существование и функция которых были обнаружены лишь недавно в такой степени, что биологи до сих пор изумляются. Удивительно также, что требуется лишь небольшой кусочек NIHCOLE, чтобы он действовал как основной молекулярный продукт.

«Это позволит разработать лекарства, которые блокируют или искажают эту структуру и, таким образом, повышают эффективность лучевой или химиотерапии у онкологических больных», — говорят авторы статьи.

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