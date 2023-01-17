Очередные взрывы в белгородской области россии: власти рассказали о последствиях

Сегодня ночью в белгородской области было шумно.

Губернатор белгородской* области вячеслав гладков сообщил в Telegram, что в валуйском районе области в результате ночного обстрела пострадал один человек.

Он написал: «Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина».

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Кроме того, бывший командир «вагнеровцев» дизертировал и сбежал из рф: появились подробности.

Напомним, что мы писали, в какую страну россия хочет вторгнуться в будущем ‒ СНБО Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.