ОЭСР: В мире перерабатывается только девять процентов пластика

По данным ОЭСР, в последние года 19 процентов пластика были сожжены, почти 50 процентов остались на свалках, а 22 процента были утилизированы на неконтролируемых свалках.

Менее 10 процентов пластика, используемого в мире, перерабатывается, утверждает ОЭСР, призывая к «скоординированным и глобальным решениям» в преддверии ожидаемых переговоров о международном договоре по пластику.

В новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития говорится, что в 2019 году было использовано 460 миллионов тонн пластика, что почти вдвое больше, чем в 2000 году. Количество пластиковых отходов за это время выросло более чем в два раза и достигло 353 миллионов тонн, говорится в докладе ОЭСР, базирующейся в Париже.

«После учета потерь при переработке только девять процентов пластиковых отходов в конечном итоге были переработаны, 19% были сожжены, а почти 50% попали на санитарные свалки», — говорится в «Глобальной перспективе по пластмассам».

«Оставшиеся 22% были утилизированы на неконтролируемых свалках, сожжены в открытых ямах или попали в окружающую среду».

Курсор ранее писал, что израильские ученые разработали нанодобавки, которые могут превратить пластик в металл. Израильский стартап Nemo Nanomaterials, основанный в 2018 году и до сих пор работавший в стелс-режиме, представил смесь из углеродных наноматериалов, способную перевернуть представления о возможностях промышленных добавок практически в любой отрасли.

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