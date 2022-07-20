«Ольха» в действии: ВСУ показали работу отечественной высокоточной системы

Отечественная высокоточная ракетная система «Ольха» от ДККБ «Луч» продолжает работать и наносить удары по армии рф*.

Об этом пишет Defense Express.

Информационное агентство Минобороны Украины АрмияInform показало видео с пусками из этих систем; время, место и цель удара, разумеется, не разглашаются.

То, что на видео именно «Ольха», доказывает работа микродвигателей корректировки, вспышки которых можно заметить сразу после пуска, отмечают эксперты Defense Express.

Стоит отметить, что об «Ольхе» на фронте почти не сообщалось, в последний раз о ней упоминалось еще в марте, когда было сообщено об осуществлении около полусотни точных пусков, целями которых стали системы противовоздушной обороны, станции РЭБ и скопления бронетехники.

Журналисты отмечают, что, учитывая доступную информацию о количестве боеприпасов к этой системе на уровне 2020 года, озвученной тогдашним Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, и другими сложностями, количество ракет к этой системе по состоянию на 24 февраля было далеко от желаемого.

«Но, надеемся, что украинский оборонный комплекс наладил выпуск этих крайне нужных для ВСУ высокоточных ракет. Даже, несмотря на наличие таких систем, как HIMARS или M270, украинская разработка имеет над ними важное преимущество: размер боевой части», — добавляют эксперты.

Если в ракетах GMLRS размер боевой части 90 кг, то у «Ольхи» — около 250 кг, что при равной дальности и точности позволяет более радикально подходить к уничтожению некоторых капитальных объектов. «Если же на видео вообще «Ольха-М», то при 170 кг боевой части она имеет дальность до 120-130 км. А это уже значительное преимущество над HIMARS и M270, конечно, до тех пор, пока ВСУ не получили ракеты ATACMS», — отмечают эксперты.

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