Олимпиада 2022: американский сноубордист Линдси Якобеллис завоевала первую золотую медаль США в Пекине

Сообщается, что Линдси Якобеллис выиграла женский сноуборд-кросс в среду и завоевала первую золотую медаль США на Олимпийских играх в Пекине.
Также известно о других призерах — Хлоя Треспеу из Франции завоевала серебро, а бронза досталась Мерьете О’Дайн из Канады.
Напомним, вчера стало известно о том, что хоккеистка из США клюшкой рассекла лицо арбитру.
Во втором периоде матча группового этапа Олимпийских игр-2022 между женскими сборными США и Канады случился неприятный эпизод, в ходе которого сильно пострадал арбитр.
Кроме того, ранее стало известно о том, что американский фигурист побил мировой рекорд в короткой программе фигурного катания.
Американский фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в 113,97 балла в короткой программе мужского одиночного катания на Олимпийских играх в Пекине во вторник.
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