Олимпиада 2022: американский сноубордист Линдси Якобеллис завоевала первую золотую медаль США в Пекине

Стало известно, что сегодня, 9 февраля, американский сноубордист Линдси Якобеллис выиграла первую золотую медаль для США на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Сообщается, что Линдси Якобеллис выиграла женский сноуборд-кросс в среду и завоевала первую золотую медаль США на Олимпийских играх в Пекине.

Также известно о других призерах — Хлоя Треспеу из Франции завоевала серебро, а бронза досталась Мерьете О’Дайн из Канады.

Напомним, вчера стало известно о том, что хоккеистка из США клюшкой рассекла лицо арбитру.

Во втором периоде матча группового этапа Олимпийских игр-2022 между женскими сборными США и Канады случился неприятный эпизод, в ходе которого сильно пострадал арбитр.

Кроме того, ранее стало известно о том, что американский фигурист побил мировой рекорд в короткой программе фигурного катания.

Американский фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в 113,97 балла в короткой программе мужского одиночного катания на Олимпийских играх в Пекине во вторник.

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