Олимпиада 2022: хоккеистка из США клюшкой рассекла лицо арбитру

Хоккеистка со стороны США Аманда Кессел по трагической случайности ударила клюшкой по лицу главного арбитра встречи Сианне Лифферс.
Канадский рефери получила сильный удар с рассечением верхней губы, после чего пострадавшая была вынуждена покинуть лед для получения медицинской помощи.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что американский фигурист побил мировой рекорд в короткой программе фигурного катания.
Выступление чемпиона мира на пекинском крытом стадионе превзошло предыдущий показатель олимпийского чемпиона Японии Юдзуру Ханю (111,82), установленный на турнире «Четыре континента» в 2020 году.
Кроме того, стало известно, что в Израиле приняли закон о налоговых послаблениях для спортсменов с наградами.
Таким образом, правительство планирует увеличить популярность спорта в стране — улучшить жизнь существующих спортсменов, а также заинтересовать и привлечь в спорт молодое поколение.
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