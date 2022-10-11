Оман может принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Первый вице-спикер украинского парламента также пригласил руководство Султаната принять участие в первом парламентском саммите Крымской платформы в Загребе в конце октября.

Оман может принять участие в восстановлении украинских регионов, пострадавших от российской агрессии.

С соответствующим предложением во время встречи с делегацией Омана во главе с председателем Консультативного Совета Султаната Халидом аль-Маавали на площадке Ассамблеи Межпарламентского Союза в Руанде вышел первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (ВРУ) Александр Корниенко, сообщает пресс-служба ВРУ.

Согласно сообщению, Корниенко также высказался за создание межпарламентских групп дружбы.

«Создание межпарламентских групп дружбы станет важным первым шагом для активизации взаимодействия между законодательными органами Украины и Омана», — сказал Корниенко.

Он также пригласил членов делегации Омана принять участие в первом парламентском саммите Крымской платформы в Загребе в конце октября.

Как сообщал Курсор, Оман вошло в число стран-лидеров рейтинга самых безопасных стран для путешествий в 2022 году. Специалисты составили рейтинг на основе анализа уровня преступности и безопасности в 142 странах мира. Лидером оказался Катар с самым низким индексом преступности — 13,7 балла, а индекс безопасности, соответственно, превысил 86 баллов.