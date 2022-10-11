Оман может принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Оман может принять участие в восстановлении украинских регионов, пострадавших от российской агрессии.
С соответствующим предложением во время встречи с делегацией Омана во главе с председателем Консультативного Совета Султаната Халидом аль-Маавали на площадке Ассамблеи Межпарламентского Союза в Руанде вышел первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (ВРУ) Александр Корниенко, сообщает пресс-служба ВРУ.
Согласно сообщению, Корниенко также высказался за создание межпарламентских групп дружбы.
«Создание межпарламентских групп дружбы станет важным первым шагом для активизации взаимодействия между законодательными органами Украины и Омана», — сказал Корниенко.
Он также пригласил членов делегации Омана принять участие в первом парламентском саммите Крымской платформы в Загребе в конце октября.
Как сообщал Курсор, Оман вошло в число стран-лидеров рейтинга самых безопасных стран для путешествий в 2022 году. Специалисты составили рейтинг на основе анализа уровня преступности и безопасности в 142 странах мира. Лидером оказался Катар с самым низким индексом преступности — 13,7 балла, а индекс безопасности, соответственно, превысил 86 баллов.
В тройку лидеров вошли ОАЭ (индекс безопасности 84,8) и Тайвань (84,1). Безопасными для путешествий и жизни были названы Оман, Швейцария, Гонконг, Япония, Армения и Словения.
В то же время самыми небезопасными странами для путешествий в 2022 году были признаны Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Афганистан, Южная Африка и Гондурас.
Также Курсор информировал о том, что в середине июля восемь туристов из Азии были смыты волной в море на пляже Мугсаил в провинции Дхофар, Оман.