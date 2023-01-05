«Опасно недооценивать россию»: Столтенберг обратился к союзникам

Глава НАТО заявил, что нет никаких признаков того, что путин изменил свои планы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг предостерег от недооценки россии* на фоне ее войны в Украине.

«Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания, — заявил Столтенберг на деловой конференции в Норвегии. — У нас нет никаких признаков того, что президент путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать россию опасно», — добавил он.

Несколькими днями ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил Deutsche Presse-Agentur, что считает поставку оружия Украине самым быстрым способом урегулировать конфликт с россией.

«Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — это самый быстрый путь к миру», — сказал Столтенберг информационному агентству в интервью, опубликованном в пятницу. По словам главы НАТО, москва должна понять, что не сможет добиться своих целей в Украине.

Далее Столтенберг отметил, что он также считает нанесение Киевом ударов по целям в россии совершенно законным, утверждая, что «каждая страна имеет право защищать себя».

Читайте также: Зеленский выступил с новым призывом к западным лидерам.

Кроме того, Франция выводит европейскую военную поддержку Украины на новый уровень — Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.