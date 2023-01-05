«Это четкий сигнал»: Зеленский выступил с новым призывом к западным лидерам

Президент Украины призвал западных союзников снабжать Украину танками.

В видеообращении, во время которого он поблагодарил Францию ​​за их предоставление, Владимир Зеленский сказал: «Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам. Нет никаких разумных причин, по которым танки западного образца до сих пор не поставляются в Украину».

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в среду поставку Украине легких боевых танков. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон сказал, что легкие боевые танки AMX-10 RC будут отправлены в Киев для помощи в войне против россии.

Подробности о том, сколько танков и когда будет поставлено, пока неизвестны, но представитель Елисейского дворца заявил, что «танки западного дизайна поставляются в украинские вооруженные силы впервые».

Недавно Франция поставила Украине системы ПВО, что еще больше укрепило отношения между Парижем и Киевом.

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Кроме того, Франция выводит европейскую военную поддержку Украины на новый уровень — Зеленский.