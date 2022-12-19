Опубликованы тысячи документов ЦРУ об убийстве Джона Кеннеди

Документы включают в себя «личные дела», которые ЦРУ хранило на Ли Харви Освальда до и после убийства президента США Джона Кеннеди.

Тысячи документов об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди были опубликованы Национальным архивом США. Он включает в себя кучу ранее засекреченной информации о гигантском расследовании ЦРУ одного из самых важных моментов послевоенной Америки и человека, обвиняемого в его убийстве, Ли Харви Освальда.

В общей сложности для чтения доступно 12 879 документов, что составляет около 97% от общего собрания материалов об этом убийстве.

Джон Кеннеди был застрелен, когда ехал в президентском кортеже через Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Для расследования убийства новый президент Линдон Б. Джонсон создал Комиссию Уоррена, которая в конечном итоге пришла к выводу, что Освальд несет ответственность за стрельбу, и он действовал один. Затем комиссия пришла к выводу, что Джек Руби действовал в одиночку, когда убил Освальда через два дня после инцидента.

Хотя это остается официальной версией, заключение комиссии Уоррена вызвало значительный скептицизм, и это событие окружено теориями заговора.

Главным из них является то, что Освальд либо не был ответственен за убийство, либо действовал не один. В 2013 году Gallup показало, что большинство американцев (61%) считают, что в смерти Джона Кеннеди виноваты более одного человека.

Одна из распространенных теорий состоит в том, что Освальд, самопровозглашенный марксист, работал на кгб, печально известное агентство безопасности ссср.

В недавно обнародованном «личном деле», которое ЦРУ вело на Освальда до и после убийства Кеннеди, как сообщается, нет никаких указаний на то, что Освальд был известен связями с кгб.

В целом, многие независимые исследователи не уверены, будут ли обнародованные документы содержать какие-либо громкие заявления, которые глубоко поставят под сомнение официальную версию, хотя историки и исследователи надеются, что в этой находке есть несколько скрытых жемчужин.

Ларри Сабато, автор книги «Полвека Кеннеди: президентство, убийство и прочное наследие Джона Ф. Кеннеди», сказал CNN, что, по его мнению, с убийством Джона Кеннеди произошло что-то подозрительное, и, возможно, его можно было бы предотвратить, если бы ЦРУ и ФБР исправно выполняли свою работу. Однако он сомневается, что недавно обнародованные документы будут содержать какую-либо пикантную информацию, которая бросит вызов официальной версии.

Ранее Курсор писал, что США рассекретили полторы тысячи документов об убийстве Кеннеди. Национальное управление архивов и документации США раскрыло новые документы, касающиеся убийства в 1963 году президента США Джона Кеннеди. Материалы доступны на сайте ведомства.