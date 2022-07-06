Палестинцы используют дело Абу-Акле, чтобы вынудить США пойти на уступки — СМИ

Менее чем за две недели до того, как состоится визит президента США Джо Байдена в регион, палестинцы не воодушевлены сигналами, которые они получили из Вашингтона.

Представители Палестинской автономии понимают, что дипломатического прорыва, скорее всего, не произойдет в период временного правительства Израиля. В ПА считают, что визит президента США Джо Байдена не принесет каких-либо существенных изменений. Однако, израильтяне и американцы готовят «пакет жестов» для палестинцев в преддверии визита, во-первых, для поддержания позитивной и конструктивной атмосферы, а главное, чтобы дать им ощущение, что их не бросили.

Об этом сообщает Israel Hayom.

С тех пор, как в понедельник американцы обнародовали свои выводы судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу-Акле, президент ПА Махмуд Аббас и ПА подверглись резкой критике со стороны палестинской общественности. Многие обвиняют ПА в «заключении сделки с американцами, которая привела к оправданию Израиля, по сути, в предательстве дела палестинцев в обмен на встречу с Байденом ради экономической выгоды».

Хотя это общественное давление может накалить атмосферу и негативно повлиять на визит Байдена в ПА, оно также может дать Аббасу достаточно рычагов, чтобы «выжать» дополнительную компенсацию из американцев.

В беседах с американцами перед визитом Байдена палестинцы настаивали на своем запросе об открытии консульства США в Иерусалиме. При этом они понимают, что администрация Байдена не застанет Израиль врасплох ни одним официальным заявлением по этому поводу.

«Вероятность того, что это произойдет прямо сейчас, маловероятна, но мы, по крайней мере, ожидаем услышать еще одно американское обязательство и заявление о намерениях по этому вопросу», — сказал один из официальных представителей ПА.

Все стороны осознают, что нынешние условия не созрели для возобновления двусторонних переговоров между Израилем и палестинцами. На этом фронте ПА будет добиваться гарантий или обещаний от США. Это важно не только для внешнего вида, но и для престижа и легитимности Аббаса в глазах общественности, которая все больше настороженно относится к его правлению.

Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.

СМИ: Чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.

Ранее Курсор писал, что президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер заявил, что у президента США Джо Байдена есть «прекрасная возможность» решить израильско-палестинский конфликт.